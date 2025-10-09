パレスチナ自治区ガザをめぐる和平計画について、イスラエルとイスラム組織ハマスが「第1段階」に合意したことについて、ロシアのペスコフ大統領報道官は「我々にとって満足のいくものだ」と述べ、歓迎する考えを示しました。ロシアのペスコフ大統領報道官は8日、記者会見でイスラエルとイスラム組織ハマスがガザをめぐる和平計画の「第1段階」に合意したことについて、「我々はこれらの努力をもちろん支持する。この合意は我々に