「松下真々庵」を訪れ、人間国宝の森口邦彦さんの説明を聞かれる佳子さま＝9日午後、京都市左京区（代表撮影）秋篠宮家の次女佳子さまは9日、京都市にあるパナソニックホールディングスの迎賓施設「松下真々庵」を訪れ、花瓶や蒔絵箱などの工芸品を鑑賞された。日本工芸会の総裁を務めている。友禅作家で人間国宝の森口邦彦さんから着物の説明を受け「ずっと見ていたくなる引き込まれるデザインですね」と話した。1泊2日の日