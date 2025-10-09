Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、10月9日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はEARTH JETS・三浦智博（連盟）。自身4戦目にしてMリーグ初勝利を手にできるか。立ちはだかるのは、目下個人1位と絶好調のEX風林火山・内川幸太郎（連盟）だ。【映像】三浦智博、待望の初勝利は？今期からMリーグ入りした三浦だが、ここまでは展開に恵まれていない。3戦して2着1回、ラス2回。マイナスポイントも3ケタに迫り、今の