2歳の女の子が通園バスに“置き去り”になる問題が起きた認定こども園に、立ち入り調査です。岐阜県大垣市の認定こども園「かみいしづこどもの森」では、9月2日午前、通園バスの車内に2歳の女の子がおよそ1時間置き去りなりました。女の子の健康状態に問題はありませんでしたが、岐阜県と大垣市は10月9日、認定こども園法に基づいて園を立ち入り調査し、園長への聞き取りなどを行いました。県の規定では、重篤な事故につな