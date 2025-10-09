サイバー攻撃によるアサヒビールのシステム障害は、発生から10日が経ちますが石川県内でも影響が続いています。3連休を控え、卸売業者や飲食店などは対応に苦慮しています。この問題は9月29日、ビール大手のアサヒグループホールディングスがサイバー攻撃を受けシステム障害が発生したことから、ビールや飲料、食品の受注や出荷業務に大きな影響が出ているものです。表酒店・表聡太郎社長「通常の在庫の半分ぐらいですかね半分、い