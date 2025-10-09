石川県がこの秋にも、国の無形文化財への登録を目指す伝統の「加賀料理」その魅力を次の世代に伝えようと、金沢の老舗料亭がこども食堂に食材を贈りました。城下町・金沢で藩政期から伝わる「加賀料理」は、料理だけにとどまらず九谷焼や輪島塗といったうつわや盛り付け、おもてなしなど、洗練された空間づくりが食文化に彩りを添えます。つば甚・川村浩司総料理長「文化や伝統というのは人でしか伝わらない。そうでないと廃れてし