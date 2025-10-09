スキージャンプ競技でミラノオリンピックへの出場を目指している山形市の内藤智文選手が「スキー人生をかけて臨む１、２週間になる」と次の大会に向け意気込みを語りました。 【写真を見る】「スキー人生をかける」スキージャンプ競技でミラノオリンピック目指す！ 山形市の内藤智文選手が意気込み語る 内藤智文選手は東京都出身で、今年の４月から山形市のスポーツ課の職員として働きながら、ス