岩手県で開催されている秋の高校野球東北大会、山形県勢３校の初戦の結果です。 【写真を見る】秋の高校野球東北大会日大山形、鶴岡東が初戦勝利 県第１代表の日大山形は福島第３代表の学法石川に９対４で勝利しました。日大山形は１２日、宮城第２代表の東北と対戦します。 県第２代表の東海大山形は秋田第２代表の金足農業に５対０で敗れました。 県第３代表の鶴岡東は宮城第３代表の名取北に３対１で勝ちました。鶴岡東は