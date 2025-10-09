１０月になっても季節外れの暑さが続いています。９日も県内各地で３０℃近くまで気温が上がりました。■タイ在住の日本人「あまりタイとたいして変わらないなと。タイも暑いですけど広島も暑いですね」県内は９日も高気圧に覆われ、気温が上がりました。最高気温は大竹市で２９．４℃、福山市で２８．９℃など９月中旬並みとなりました。■兵庫からの観光客「めちゃくちゃ暑いです。きついですね、この日差しは、やけそうだし