これからの気象情報です。 10日(金)は夕方以降、雨が降るところがありそうです。 ◆警報・注意報 現在、下越の沿岸の地域と佐渡に波浪注意報が発表されています。 9日(木)夜のはじめごろまで高波に注意してください。 ◆10月10日(金)の天気 ・上越地方 雲の多い1日となりそうです。夕方からは雨の降る可能性があります。 最高気温は22～23℃とこの時期らしい気温でしょう。 ・中越地方 日中は日差しが届くこ