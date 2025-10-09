秋の大祭「長崎くんち」は、最終日を迎えご神体を諏訪神社へ戻すお上りが行われました。 10年ぶりの奉納を終えた6つの踊町は、9日夜にフィナーレを迎えます。 朝から清々しい秋晴れとなった長崎のまち。 （諏訪町 手塚勝治 自治会長） 「きょうが後日(あとび)、最後。持っている力を全部出し切ってください。よろしくお願いします」 龍踊を奉納する諏訪町は、これまで2か月にわたり稽古を重ねてきた諏訪小学