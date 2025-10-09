◆みやざきフェニックス・リーグ巨人０―８西武（９日・南郷）巨人の育成ドラフト２位・堀江正太郎投手が、フェニックス・リーグ初登板で２回無安打無失点、３奪三振と好投した。最速は球場表示で１４７キロだった。西武戦の６回から３番手で登板。西武打線は５回までに８得点と勢いに乗る中でのマウンドとなったが、６回は２つの三振を奪うなど３者凡退。７回は先頭のラマルを振り逃げで出塁させたが、代走のオケムをけん制