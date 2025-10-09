飲食店に置かれたアサヒビールのたる＝3日、東京都台東区プロ野球の横浜DeNAベイスターズは9日、11日からクライマックスシリーズ（CS）が開かれる横浜スタジアムで、アサヒビールの製品で品薄が想定されると発表した。サイバー攻撃に端を発したアサヒグループホールディングス（HD）のシステム障害の影響が続いている。初戦の11日はハイボールや酎ハイを扱う売り子を減らすものの、主力ビール「スーパードライ」の売り子は減ら