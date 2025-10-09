９日午前１１時頃、福島県檜枝岐村上ノ台の山林で、キノコ採りをしていた同村の６０歳代男性がクマ（体長約１・５メートル）に襲われた。県警南会津署によると、男性は両脚をかまれ、両腕をひっかかれたが、軽傷とみられる。男性が持っていたナタで抵抗すると、クマは立ち去ったという。