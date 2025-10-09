ジブラルタ生命保険は10月8日、「20代の意識・実態調査2025」の結果を発表した。同調査は、2025年8月8日〜26日の間、全国の20歳〜29歳の男女4700人を対象に、インターネットで実施したもの。自分より年上(10歳以上年上)の世代とギャップを感じることはじめに、自分より年上(10歳以上年上)の世代とギャップを感じることを聞いたところ、「SNSの使い方」(20.3%)が最も高い結果に。次いで、「仕事に対する考え」(19.6%)、「恋愛・結婚