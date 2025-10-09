TBSは9日、4日深夜に放送されたバラエティ番組『オールスター後夜祭'25秋』の公式サイトを更新。番組内で出題された広末涼子に関するクイズについて謝罪した。TBSサイトでは、「今月4日放送の『オールスター後夜祭』において、俳優・広末涼子さんに関する現在捜査中の交通事故をバラエティ番組のクイズの題材として扱ったことは不適切でした」とし、「この度の放送内容について、広末涼子さんならびに関係者の皆様方にご迷惑をお掛