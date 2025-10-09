健闘をたたえ合う横浜・小野（左）と法政二・平松＝都内高校野球の第７８回秋季関東大会（１８日開幕、山梨県）の組み合わせ抽選会が９日、東京都内で行われ、神奈川１位の横浜は高崎商大付（群馬２位）と、同２位の法政二は花咲徳栄（埼玉１位）とそれぞれ１回戦で対戦することが決まった。横浜の小野舜友主将は「特に緊張もしていない。どこが相手でも横浜の野球をするだけ」、法政二の平松迅主将は「いつもと違うことをせず