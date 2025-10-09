アメリカから麻薬を輸入したとして起訴されている熊本県菊陽町の40代の男について、警察は今日（9日）、別の容疑で追送検しました。輸入は営利目的とみられ、男は「荷物を受け取れば金がもらえると思った」と供述しているということです。 【写真を見る】アメリカから「粘り気が強い液体麻薬」大量輸入の疑い営利目的か40代の男を追送検熊本 記者「押収された麻薬は、容器を横に倒しても形が崩れないほど粘り気が強い液体