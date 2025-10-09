半世紀にわたり名古屋駅を見守り続けた「ナナちゃん」が10月9日、生まれて初めて“健康診断”を受けました。名駅のシンボルとして働き続けたアラフィフのナナちゃん。作業員25人がかりで、600キロの巨体を7つのパーツに分解していきます。名鉄百貨店・広報担当課長：「基本的には立ちっぱなしですので、手もずっとこの角度ですので『手首大丈夫かな』とか。元気かどうか確かめたいと思っています」最も苦戦したのは