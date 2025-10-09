米伝説的ロックバンドＫＩＳＳの象徴的存在でありベーシスト兼ボーカリストのジーン・シモンズが、米カリフォルニア州マリブで交通事故に遭い入院していたことが分かった。米メディア「ページ・シックス」が８日、報じた。ジーンは現地時間７日に米カリフォルニア州マリブで、運転していたリンカーン・ナビゲーターがパシフィック・コースト・ハイウエーを走行中、停車中の車に衝突したとされる。現場でジーンは事故の直前に気