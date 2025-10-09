地震と豪雨で甚大な被害を受け、未だ通行が制限されている能登の主要道路。石川県輪島市では9日、工事の進捗や今後の見通しについて意見が交わされました。 石川県輪島市の外浦を走る県道・輪島浦上線は、能登半島地震で大規模な道路の崩壊が発生。西保地区から輪島の市街地につながる約3キロの区間は、今も通行できず現在、地元住民たちは、関係車両のみ通行可能となっている迂回ルートを通り、約40分をかけて市街地と行