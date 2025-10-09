俳優の広末涼子さんの所属事務所が2025年10月9日、4日放送のバラエティー番組「オールスター後夜祭'25秋」（TBS系）で広末さんに関するクイズを出したことについて、「極めて不適切」としてTBSに対し抗議したと発表した。TBSは抗議に対して謝罪している。SNSでは、このクイズについて「いくら何でもあれは酷い」といった声が寄せられている。「本人及び関係者の名誉を著しく毀損する行為」と批判広末さんの事務所は公式サイトで、