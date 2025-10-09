ことし5月、愛知県・犬山市の入鹿池に自衛隊機が墜落した事故で、機体の引き揚げ作業が完了したことを受け、中谷防衛大臣が愛知県の大村知事を訪問しました。 【写真を見る】愛知・入鹿池の自衛隊機墜落事故 機体の引き揚げ作業完了を受け中谷防衛大臣が愛知県庁へ 大村知事は｢原因究明と再発防止、安全運航の徹底」求める この事故はことし5月、航空自衛隊小牧基地を離陸した直後の練習機が、犬山市の入鹿池に墜落したもので、