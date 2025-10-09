中京競馬の馬主でつくる中京馬主協会が、愛知県内の老人ホームや児童福祉施設など15の社会福祉施設に助成金あわせて2711万円の目録を贈呈しました。 【写真を見る】財源には馬主が獲得した賞金の一部 中京馬主協会が愛知県内の社会福祉施設に助成金合わせて2700万円余りの目録を贈呈 中京馬主協会は、1968年から社会貢献の一環として福祉施設を助成していて、財源には馬主が獲得した賞金の一部が充てられます。助成金は送