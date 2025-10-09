１１日に開催されるプロレス・ノアの両国国技館大会でゲスト解説を務める武藤敬司（６２）、フリーアナウンサーの古舘伊知郎（７０）が９日までに事前番組収録に参加し、対談を行った。武藤がデビューし、テレビ朝日「ワールドプロレスリング」で古舘が名実況を連発していた８０年代の新日本プロレスの思い出話や、古舘が詩を朗読した２３年２月の武藤の引退試合の裏話、さらに実況席に座る今大会の見どころなどを熱く語り合った