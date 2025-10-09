三重県は、検討を進めている「カスタマーハラスメント防止条例」について、全国で初めてとみられる「罰則付き」とする方針を明らかにしました。 【写真を見る】｢カスハラ防止条例｣を全国初“罰則付き”にする方針 来年度の成立目指す ｢実効性を確保するため｣ 三重・一見知事が表明 三重県は、顧客による嫌がらせなどの「カスタマーハラスメント」を防ぐための条例制定を検討していて、三重県の一見勝之知事は7日の記