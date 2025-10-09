双子を出産した歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムを更新。双子の誕生になぞらえて、家族のつながりを感じた出来事を綴っています。 【写真を見る】【 中川翔子 】双子の弟が「（父の）勝彦さんが赤ちゃんのときそっくり」「みんなの血でできている」家族のつながりに感嘆翔子さんは、叔母にあたる、父・勝彦さんの姉が双子に会いに来たことをを投稿。彼女について、「わたしにドラクエを教えてくれたひと