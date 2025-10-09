今年のノーベル化学賞に選ばれた京都大学の北川進特別教授。お祝いムードの中から聞こえてきたのは、優しく、柔和な人柄でした。きのう、ノーベル化学賞の受賞が決定した京都大学高等研究院の北川進特別教授（74）。けさ、大学では職員らが拍手で出迎えました。一夜明けた感想を聞かれると…京都大学北川進 特別教授「ノーベル賞をもらうというか、そういう発表されると、今までただのおじさんが急に変わるんですね、取り扱