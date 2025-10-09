７月の川崎で行われたスパーキングレディーＣで交流重賞初制覇を飾り、レディスプレリュードで４着に敗れたフェブランシェ（牝５歳、大井・藤田輝）が、牝馬限定のＢＣフィリー＆メアスプリント・Ｇ１（米デルマー、ダート１４００メートル）に出走予定であることが９日、明らかになった。所属するキャロットクラブがホームページで発表した。鞍上は吉原寛人騎手（４１）＝金沢＝が引き続き務める。同馬は父リアルスティール、