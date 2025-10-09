【金曜日の天気】金曜日は、台風22号は日本の東の海上に離れ、本州付近は高気圧に覆われます。そのため、日中は日差しが届く所が多くなる見込みです。ただ、夜は近畿・東海・北陸・東北南部の一部で雨が降る所があるでしょう。また、沖縄は台風23号の影響で、夜は雨が降り出し、雷雨となる所がありそうです。【進路を見る】台風23号の進路予想雨と風の予想（〜11日午前6時まで）【金曜日の予想最高気温】札幌：15℃釧路：15