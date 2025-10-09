ノーベル化学賞に選ばれた北川進京都大特別教授とオンラインで面会し、祝意を伝える石破首相＝9日午後、首相官邸石破茂首相は9日、ノーベル化学賞に選ばれた北川進京都大特別教授とオンラインで面会し「心からお喜び申し上げる。われわれ日本として世界に誇ることだ」と祝意を伝えた。首相は、授賞理由となった「金属有機構造体の開発」を巡り、実用化された場合の影響などを質問。「基礎的な研究を国として支援しなければなら