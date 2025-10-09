贅沢すぎる“ハーゲンダッツ食べ放題”が「ニラックスブッフェ」に登場！2025年10月9日（木）より、「バニラ」と「ストロベリー」の2フレーバーを時間無制限で楽しめる新コースがスタートします。白桃ソースを合わせたサンデーや、濃厚バスクチーズケーキとの組み合わせなど、甘党女子にはたまらないラインナップ♡食後のデザートも主役級に楽しめるブッ