広東省深セン市は2025年の国慶節と中秋節に伴う8連休の期間中に改めて中国で最も人気のある旅先の一つになりました。連休初めの7日間で、香港と深セン市を結ぶ羅湖口岸（通関地）の出入境者数は前年同期比6．9%増の149万人に達しました。香港も同様の観光とショッピングブームに沸き、連休初めの7日間で、中国本土からの来訪者は前年比6．4%増の129万人に達しました。 香港から中国本土への「北上」と中国本土から香港への「南下」