佐世保市で10日、自転車の国際ロードレース「ツール・ド・九州」の「佐世保クリテリウム」が開催されることに伴い、市内中心部では交通規制が実施されます。 「ツール・ド・九州」は去年、福岡など3県で開かれていて、長崎では初の開催です。 佐世保クリテリウムはJR佐世保駅や「させぼ五番街」の周辺約1.5mのコースを30周して順位を競います。 会場周辺では、10日午前11時～午