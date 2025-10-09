日置市の特産「ツキヒガイ」は今が旬。淡いクリーム色と赤褐色の貝殻が月と太陽に見えることから名付けられ、ホタテ以上とも言われる濃厚な旨みが特徴です。日置市の「ツキヒテラス」では、新鮮な貝を浜焼きで楽しめます。そんな、ツキヒガイを堪能できるイベント「月日祭」が、11日（土）に江口蓬莱館横の駐車場で開催されます。台風の影響がなければ、小雨決行で開催予定です。（詳しくは動画をご覧ください）