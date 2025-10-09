前橋市役所職員労働組合は9日までに、小川晶市長が市幹部職員の既婚男性とラブホテルで複数回面会していた問題で、電話対応などの業務が増えているとして、職員の負担を軽減するよう文書で申し入れた。併せて、心のケアにも対応するよう要望した。組合関係者が明らかにした。