資さんうどんの定番メニュー「肉ごぼ天うどん」（資さん提供）北九州発祥の外食チェーン「資（すけ）さんうどん」が、８月に初進出した県内で出店を加速している。今月１０日に横浜、１２月に藤沢市内で開業。すかいらーくホールディングス（ＨＤ）グループの傘下に入り、系列の閉店店舗を活用できる強みがある。１０日に開業するのは尻手店（横浜市鶴見区）。８月に閉店したガスト尻手店を改装する。藤沢市内の進出先も、今月