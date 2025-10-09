プロ野球・日本ハムの新庄剛志監督が9日、自身のインスタグラムを更新。複数ポジションをこなすユーティリティープレーヤーへの私見を明かしました。新庄監督は投稿に自身の現役時代のプレー動画を掲載。そのなかでセンターやショート、セカンド、ピッチャーをこなす姿が登場します。そして自身がユーティリティープレーヤーから一流選手へと成長した経験から、選手たちへのメッセージともとれる思いを吐露。「ボスも昭和の郡司君