Ａぇ！ｇｒｏｕｐの草間リチャード敬太が公然わいせつの疑いで逮捕、送検され、活動休止となったことを受け、フジテレビが９日、グループの新番組「Ａぇ！ｇｒｏｕｐのＱ＆Ａぇ！」（１２日スタート、月曜・深夜１時２５分）を予定通り放送することを明らかにした。関係者によると、番組には草間をのぞく４人で出演。編集で草間の出演シーンをカットしたのか、取り直したかについて、同局関係者は「お答えしておりません」とし