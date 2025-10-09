◆米男子プロゴルフツアーベイカレント・クラシック・レクサス第１日（９日、神奈川・横浜ＣＣ＝７３１５ヤード、パー７１）第１ラウンドが行われ、松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は３バーディー、４ボギーの１オーバー７２でトップと５打差の３４位スタートとなった。台風の影響を考慮し、第１ラウンドはスタートが２時間早まった。「アメリカでやっているような風とはまた全然違う雰囲気で、なかなか対応するのは難しかった。練