愛知県豊明市の中京競馬場では9日、中京馬主協会から県内で老人ホームや放課後デイサービスなどを運営する15の施設に、合わせて2711万円の助成金の目録を贈りました。助成金は、馬主がレースで獲得した賞金の一部から自主的に出し合ったものだということです。社会福祉法人『ふれ愛名古屋』：「小学生から高校生までの子供が通うデイサービスです。いただけると思っていなかったので、みんなで飛び上