９日未明、長野市の県道で交通誘導をしていた男性（21）をはね、救護しないまま立ち去った疑いで長野市に住む40歳の男が逮捕されました。藤田華穂記者「事故当時、現場では夜間工事が行われていました。篠ノ井方面から長野市街方面に向かう車が誘導員をはね、そのまま走り去っていったということです。」ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、長野市篠ノ井の自営業、渡邊行伸容疑者（40）です。警察によりますと、９日午前2時半前