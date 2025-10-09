ドル買い一服、ＮＹ連銀総裁の年内の追加利下げ支持＝ロンドン為替 ウィリアムズＮＹ連銀総裁「年内の追加利下げを支持」とニューヨークタイムズが報じたことで、ドル買いが一服している。ドル円はロンドン序盤に153.22レベルまで高値を伸ばしたあと、足元では152.50付近まで反落している。ユーロドルは安値を1.1603レベルまで広げたあと、1.1620台まで下げ渋っている。 USD/JPY152.73EUR/USD1.16