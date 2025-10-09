ウィリアムズＮＹ連銀総裁 インフレ見通し、今年前半ほどは暗くない 金利は中立的な設定に戻すのが適切 米金融政策は緩やかに抑制的に設定されている 労働市場の弱含みがインフレ抑制に役立っている 政府のデータ不足は、行動を阻害しない