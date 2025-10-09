東京時間17:32現在 香港ハンセン指数 26752.59（-76.87-0.29%） 中国上海総合指数 3933.97（+51.20+1.32%） 台湾加権指数 27301.92（+238.24+0.88%） 韓国総合株価指数 3549.21（休場） 豪ＡＳＸ２００指数 8969.78（+22.16+0.25%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82074.94（+301.28+0.37%） ９日のアジア株は総じて上昇。休場明けの上海株は続伸。政策期待などが買いにつながった。金価