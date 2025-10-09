ユーロ圏１０年債利回り格差仏８２ｂｐと拡大は一服 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%） ドイツ2.695 フランス3.513（+82） イタリア3.489（+79） スペイン3.232（+54） オランダ2.854（+16） ギリシャ3.354（+66） ポルトガル3.089（+39） ベルギー3.259（+56） オーストリア3（+31） アイルランド2.951（+26）