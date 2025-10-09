アサヒビールは11月出荷分から予定していた国産ウイスキーなどの値上げを延期すると発表しました。値上げを延期するのは、国産ウイスキーの「ブラックニッカクリア」やテキーラなど26品目です。11月1日の出荷分から値上げを予定していましたが、長引いているアサヒグループのシステム障害の影響で出荷できる商品が一部に限られているため、延期を決めたということです。今後の値上げ時期については現時点で未定としています。また