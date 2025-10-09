今年6月に経営統合で最終合意した日野自動車と三菱ふそう・トラックバスは、両社を傘下に置く新たな持株会社の社名を「ARCHION」にすると発表しました。日野自動車と三菱ふそうトラック・バスは今年6月、それぞれの親会社であるトヨタ自動車とドイツのダイムラートラックが持ち株会社を設立し、両社を傘下に収める形で経営統合することを最終合意していました。新しい持ち株社の名前は「ARCHION」で、本社は東京・品川区に置かれま