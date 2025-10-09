伊豆諸島を通過した台風22号。記録的な大雨と猛烈な風にみまわれた八丈島では建物への被害が相次ぎ、ライフラインへの影響も広がっています。報告「八丈島上空です。台風の影響でしょうか、屋根が飛ばされています」けさ、最大瞬間風速54.7メートルを観測した八丈島。上空からの映像で被害が明らかになってきました。報告「学校でしょうか。学校の体育館の屋根もはがれている様子が見られます。漁港の屋根のトタンもめくれている様