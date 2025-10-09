岡慎之助の平行棒＝味の素ナショナルトレーニングセンター体操の世界選手権（19日開幕・ジャカルタ）男子代表が9日、東京都北区の味の素ナショナルトレセンで取材に応じ、個人総合制覇を目指す岡慎之助（徳洲会）と橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）の両エースが対抗意識を燃やした。初出場するパリ五輪王者の岡は「僕が勝つ想定しかしていない。僕の方が強いと、気持ちで負けないように」と意気込んだ。9月に腰を痛め